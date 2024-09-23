Легендарная баня на Рублевке, где парились Волочкова и Шаляпин, сгорела

Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что любит устраивать релакс в бане. Она даже у своего особняка сделала купель. К себе в гости балерина приглашает только друзей. А когда в ее бане шел ремонт, она часто ходила в Банный комплекс на Рублевке под названием «Место силы», который стал ее любимым. Там также отдыхал Прохор Шаляпин и другие селебрити.

В этот понедельник, 23 сентября, VIP-баня сгорела дотла. Рабочие пытались спасти комплекс, но в итоге им пришлось просто смотреть, как догорают остатки здания.

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Правоохранители уже начали выяснять причину пожара. Отметим, что прошлым летом в бане четыре раза происходило возгорание, но спасатели успевали прибыть вовремя. Жители Одинцовского городского округа также жаловались в администрацию. Они утверждали, что объект незаконный и его нужно снести.

По материалам телеграм-канала SHOT