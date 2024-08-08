Шаляпин предложил проверять не только артистов на алкоголь, но и депутатов: «Законы — на трезвую голову!»

Прохор Шаляпин не только поддержал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева проверять артистов на употребление алкоголя перед выходом на сцену, но и предложил свою помощь в разработке данного проекта.

«Я присоединяюсь к этой инициативе. Лично для меня сцена — это святое. Я никогда не позволяю себе выходить на нее в непотребном виде. Даже глотка вина не делаю! Только после, на банкете. Сцена же — это большая ответственность перед зрителями, артисты должны уважать свою профессию», — сказал Прохор Шаляпин журналисту Teleprogramma.pro.

Прохор Шаляпин заметил, что дресс-код артистов тоже необходимо прописать на законодательном уровне, особенно если речь идет о выступлениях, которые оплачиваются из государственной казны. Также музыкант считает нужным регламентировать содержание композиций.

«В песнях не должно быть агрессии, не должно быть пренебрежения человека к человеку, должна воспеваться любовь к родине, к природе, к ближнему. Я бы помог составить эти законы! А еще, на всякий случай, еще и депутатов нужно бы проверять при входе в Госдуму, чтобы они тоже на заседаниях были трезвые как стеклышко и принимали законы от чистого сердца, на трезвую голову и искренне любя свою страну и народ», — предложил Прохор Шаляпин .