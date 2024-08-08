Шаляпин предложил проверять не только артистов на алкоголь, но и депутатов: «Законы — на трезвую голову!»

Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Певец считает, что люди, работающие для народа, несут на себе огромную ответственность.

Прохор Шаляпин не только поддержал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева проверять артистов на употребление алкоголя перед выходом на сцену, но и предложил свою помощь в разработке данного проекта.

«Я присоединяюсь к этой инициативе. Лично для меня сцена — это святое. Я никогда не позволяю себе выходить на нее в непотребном виде. Даже глотка вина не делаю! Только после, на банкете. Сцена же — это большая ответственность перед зрителями, артисты должны уважать свою профессию», — сказал Прохор Шаляпин журналисту Teleprogramma.pro.

Прохор Шаляпин заметил, что дресс-код артистов тоже необходимо прописать на законодательном уровне, особенно если речь идет о выступлениях, которые оплачиваются из государственной казны. Также музыкант считает нужным регламентировать содержание композиций.

«В песнях не должно быть агрессии, не должно быть пренебрежения человека к человеку, должна воспеваться любовь к родине, к природе, к ближнему. Я бы помог составить эти законы! А еще, на всякий случай, еще и депутатов нужно бы проверять при входе в Госдуму, чтобы они тоже на заседаниях были трезвые как стеклышко и принимали законы от чистого сердца, на трезвую голову и искренне любя свою страну и народ», — предложил Прохор Шаляпин.

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