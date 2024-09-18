Волочкова пояснила, почему суд отклонил ее иск о пенсии: «Будем дальше бороться! Нужно подавать заявление в другом районе»

Анастасия Волочкова объяснила сайту Teleprogramma.org , почему Мещанский суд Москвы не принял ее иск к Пенсионному фонду РФ.

Балерина решила судиться с ведомством, поскольку ей не начисляют пенсию. По словам артистки, ей давно положены государственные выплаты, которые выдаются балеринам по достижении 15-летнего стажа. Анастасия Волочкова же по-прежнему является действующей артисткой балета и выступает на отечественной сцене 30 лет.

«Эту пенсию должны мне начислять еще 10 лет назад, по документам я до сих пор числюсь в Большом театре. У меня стаж пять лет в Мариинском театре, пять лет — в Большом театре и пять лет — в «Театре Юрия Григоровича», — сказала Анастасия Волочкова Teleprogramma.org.

Однако с документами балерины, по ее словам, случился полный бардак: то Большой театр «терял» ее стаж, а потом «находил», то краснодарская сцена неожиданно выдавала стаж всего за два года.

«Куда это все делось? Я не понимаю. Книжка трудовая в Большом театре мне была выдана фальсифицированная, там номера даже не совпадают с тем, что должно быть. Но вы поймите, что у меня стаж не 15 лет, а уже 30. И я до сих пор действующая балерина, мои концертные программы и мои спектакли проходили по всей России. А если говорить о моем авторском проекте, который я создала еще в 2000 году, то я привлекала для участия в нем местные творческие коллективы. Кроме того, мой проект имеет еще и благотворительную направленность, 20 лет я приглашаю всех зрителей на свои концерты абсолютно бесплатно.

Здесь вопрос идет даже не о деньгах, а о принципе, эта пенсия должна быть мне назначена по закону. Я пыталась договориться по-человечески. Дайте мне, пожалуйста, мою пенсию, и будем продолжать дальше спокойно жить! Но вы понимаете, докопались до того, что мне не хватает для стажа 15-летнего, хотя у меня стаж 30 лет на самом деле, всего лишь полгода! Честно говоря, у меня нет слов… Будем дальше с моим адвокатом бороться, потому что это очень несправедливая ситуация.

А Мещанский суд не принял исковое, как мне адвокат объяснил, потому что нужно подавать иск в том районе, где располагается главный Пенсионный фонд, а у меня же споры были с фондом, где располагается Большой театр», — рассказала Анастасия Волочкова .