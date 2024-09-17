Волочкова готова уйти на пенсию: «Назначьте мне эту копеечную — 21-23 тысячи рублей»

Известная балерина
Причина весьма насущная и банальная — с такой сталкиваются многие россияне — не хватает шести месяцев стажа, уверяют в ПФР.
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«Я не могу получить законные выплаты, хотя у меня стаж не 15 необходимых лет, а больше — 30», — буквально трепещет прима, уже оббив пороги чуть ли не всех инстанций.
«Да назначьте мне эту копеечную пенсию, там 21-23 тысячи рублей», — разводит руками балерина и вопрошает о том, сколько шпагатов еще нужно сделать, чтобы в ПФР наконец-то рассмотрели дело по справедливости.
По материалам Ura.news
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