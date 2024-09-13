Анастасия Волочкова возмутилась высказыванием о себе дочери Любови Успенской

Балерина Анастасия Волочкова считает свое шоу «Одержимость» непревзойденным, уникальным и очень талантливым проектом. Анастасия Волочкова гордится своим детищем, а каждого, кто посмеет усомниться в гениальности шоу и самой балерины, знаменитость готова, похоже, стереть в порошок.

Утром в пятницу от Анастасии Волочковой досталось дочери известной певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Наследница исполнительницы шансона, которая сейчас пробует свои силы в шоу-бизнесе, заявила, что Анастасия Волочкова по сцене просто ходит.

Судя по всему, дочь Любови Успенской нажала на самый главный триггер Анастасии Волочковой. Балерина разразилась в адрес Татьяны Плаксиной бранью, публично обозвав ее не очень красивыми словами.

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