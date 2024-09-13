Анастасия Волочкова возмутилась высказыванием о себе дочери Любови Успенской

Балерина Анастасия Волочкова возмутилась поведением Татьяны Плаксиной, позволившей себе нелестно высказаться о талантах звезды.
Балерина Анастасия Волочкова считает свое шоу «Одержимость» непревзойденным, уникальным и очень талантливым проектом. Анастасия Волочкова гордится своим детищем, а каждого, кто посмеет усомниться в гениальности шоу и самой балерины, знаменитость готова, похоже, стереть в порошок.
Утром в пятницу от Анастасии Волочковой досталось дочери известной певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Наследница исполнительницы шансона, которая сейчас пробует свои силы в шоу-бизнесе, заявила, что Анастасия Волочкова по сцене просто ходит.
Судя по всему, дочь Любови Успенской нажала на самый главный триггер Анастасии Волочковой. Балерина разразилась в адрес Татьяны Плаксиной бранью, публично обозвав ее не очень красивыми словами.
«До меня, прости Господи, докопалась какая-то тетка непонятная. Может, она недолюбленная… Откуда я знаю. Я случайно увидела ее сообщение, что я хожу пешком по сцене, добрые люди, в 15-ти сценах на пуантах из 21. Тетя, а не пошли бы вы!» — высказалась в соцсети Анастасия Волочкова.