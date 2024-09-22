Продюсер Дзюник про Пугачеву: «Носится как стрекоза, не зная, где приткнуться. Кто ж ее примет и обогреет»

Алла Пугачева бросила всю свою недвижимость в России и уехала с мужем шоуменом Максимом Галкиным* в Израиль. Но ходят слухи, что супругам пришлось поселиться в чужом доме. Особняк им предоставил брат Максима. Своего жилья у пары в Израиле нет. Также поговаривают, что они с 11-летними двойняшками Гарри и Лизой вынуждены обитать в съемных апартаментах. Пока Максим Галкин гастролирует, выступая перед русскоязычной публикой, семейство не бедствует. Супруги ездят то в Латвию, то на Кипр.

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