Продюсер Дзюник про Пугачеву: «Носится как стрекоза, не зная, где приткнуться. Кто ж ее примет и обогреет»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Примадонна, по слухам, живет на съемном жилье с 11-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Алла Пугачева бросила всю свою недвижимость в России и уехала с мужем шоуменом Максимом Галкиным* в Израиль. Но ходят слухи, что супругам пришлось поселиться в чужом доме. Особняк им предоставил брат Максима. Своего жилья у пары в Израиле нет. Также поговаривают, что они с 11-летними двойняшками Гарри и Лизой вынуждены обитать в съемных апартаментах. Пока Максим Галкин гастролирует, выступая перед русскоязычной публикой, семейство не бедствует. Супруги ездят то в Латвию, то на Кипр.

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Алла Пугачева с Максимом Галкиным* в их особняке в деревне Грязь. Фото: соцсети

Продюсер Леонид Дзюник поставил на место сидящую на пенсии Аллу Пугачеву, заявив, что та в свои 75 лет вынуждена колесить по миру за Максимом.

«Носится как стрекоза, не зная, где приткнуться. Кто ж ее примет и обогреет: то она в Израиле, то в Америке, то на Кипре, сейчас в Прибалтике», - приводит «АиФ» слова Дзюника.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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