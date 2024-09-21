Алена Кравец сообщила, что Алла Пугачева живет в съемной квартире: «Они все арендуют. Им особенно не с чего шиковать»

«У них проблемы с приобретением недвижимости. Денег на это нет. Они все арендуют. Им особенно не с чего шиковать», – сказала Кравец, пишет «АиФ».
Отметим, что на Кипре у Аллы Борисовны есть роскошная квартира в элитном комплексе на побережье. А вот в Израиле пара живет в доме брата Галкина*. По словам Алены, они так и не купили свое жилье на побережье Средиземного моря. Он напомнила, что певица давно стала пенсионеркой, а вот ее муж вынужден много работать, чтобы обеспечить семью.
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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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