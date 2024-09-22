Продюсер Дзюник про Пугачеву: «То она в Израиле, то в Америке, сейчас в Прибалтике. Двоих детей туда-сюда мотает»
Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: соцсети
Примадонна все время переезжает с места на место.
Продюсер Леонид Дзюник считает, что Алле Пугачевой уже давно пора остепениться. Однако Примадонна в свои 75 лет продолжает колесить по миру, возя за собой и 11-летних двойняшек Гарри и Лизу. Когда-то дети учились в элитной подмосковной гимназии, но потом из-за спешного отъезда за границу им пришлось привыкать к новой обстановке, школе и окружению. Что, конечно же, дается детям нелегко.