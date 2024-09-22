Продюсер Дзюник про Пугачеву: «То она в Израиле, то в Америке, сейчас в Прибалтике. Двоих детей туда-сюда мотает»

Продюсер Леонид Дзюник считает, что Алле Пугачевой уже давно пора остепениться. Однако Примадонна в свои 75 лет продолжает колесить по миру, возя за собой и 11-летних двойняшек Гарри и Лизу. Когда-то дети учились в элитной подмосковной гимназии, но потом из-за спешного отъезда за границу им пришлось привыкать к новой обстановке, школе и окружению. Что, конечно же, дается детям нелегко.

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«То она в Израиле, то в Америке, то на Кипре, сейчас в Прибалтике. Двоих детей туда-сюда мотает», - приводит «АиФ» слова Леонида Дзюника.

*Включёен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.