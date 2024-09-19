Лера Кудрявцева поздравила своего мужа Игоря Макарова с 37-летием: «Все утро ноет, что старый»

Однако летом телеведущая не стала публиковать фото с возлюбленным, даже когда улетела в отпуск. 2 сентября она отвела
«С днем рождения, папуль! Здоровья, успехов, удачи, счастья каждую минуту!» – написала Лера.
Игорь Макаров. Фото: соцсети
Таким образом Кудрявцева развеяла слухи, что у нее плохие отношения с возлюбленным. Позже она решила поиздеваться над супругом, который на 16 лет ее младше.
«У мужа сегодня днюха. 37. Все утро ноет, что старый», – написала она в своем Телеграм.
«Я, кстати, согласна. Старый говорю, что. Время не щадит, мол», – посмеялась телеведущая.
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