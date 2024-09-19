Лера Кудрявцева поздравила своего мужа Игоря Макарова с 37-летием: «Все утро ноет, что старый»

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева развеяла слухи, что у нее проблемы в отношения с молодым мужем.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она регулярно ведет передачи и концерты. Примечательно, что в начале этого года блондинка чуть не развелась с Игорем Макаровым. Она признавалась, что у него начались проблемы с алкоголем. Но Лера взяла паузу и некоторое время жила отдельно от супруга. Им удалось спасти отношения.

Однако летом телеведущая не стала публиковать фото с возлюбленным, даже когда улетела в отпуск. 2 сентября она отвела дочку Марию в садик. Игорь тоже проводил ее, но делать фото с женой не стал. А 19 сентября звезда выложила фото мужа. Она поздравила его с 37-летием.

«С днем рождения, папуль! Здоровья, успехов, удачи, счастья каждую минуту!» – написала Лера.

Игорь Макаров. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой

Таким образом Кудрявцева развеяла слухи, что у нее плохие отношения с возлюбленным. Позже она решила поиздеваться над супругом, который на 16 лет ее младше.

«У мужа сегодня днюха. 37. Все утро ноет, что старый», – написала она в своем Телеграм.

«Я, кстати, согласна. Старый говорю, что. Время не щадит, мол», – посмеялась телеведущая.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также