Кем раньше была Лера Кудрявцева?

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет строит карьеру. Она сейчас является известной телеведущей. Блондинка ведет шоу «Секрет на миллион», а также «Звезды сошлись». Она ведет разные концерты и фестивали. Однако начинала Лера Кудрявцева свою карьеру не на телевидении. Лера жила в Усть-Каменогорске, где во время учебы в университете встретила барабанщика Сергея Ленюка, когда группа «Ласковый май» приехала на гастроли. У них завязался роман. Вскоре будущая звезда забеременела.

Именно Ленюк привез Леру Кудрявцеву в Москву. В столице она родила сына Жана. Сначала блондинка работала бэк-вокалисткой у популярных артистов: Богдана Титомира, Евгения Осина, Игоря Саруханова .

Позже Игорь Верник посоветовал Лере Кудрявцевой пойти на кастинг в программу «Партийная зона» на телеканале «ТВ-6», который она прошла. После этого Лера Кудрявцева стала вести программу «МузОбоз» и «Испытание верности». Постепенно рос уровень ее профессионализма. Со временем Лера Кудрявцева стала вести «Песню года», «Новую волну» и «Премию Муз-ТВ».