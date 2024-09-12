Кудрявцева заявила, что Чеботина удивила ее поведением при знакомстве: «На меня ноль эмоций»

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она часто ведет не только передачи, но и концерты. На этот раз блондинка приняла участие в проекте МУЗ-ТВ «Хит или стыд». Там ей предложили оценить клип Люси Чеботиной. Оказалось, что Лера Кудрявцева встречала эту певицу на одном из мероприятий. У нее остались не лучшие впечатления от исполнительницы хита «Монако». Лера Кудрявцева вспомнила, что попыталась попасть в гримерку, но она была заперта. Ей сообщили, что там переодевается Люся Чеботина . Потом Лера смогла туда попасть.

«Я захожу, на меня ноль эмоций. Я говорю: «Люсь, очень приятно познакомиться». На что мне буркнули: «Приятно». Знаешь, вот что тебе приятно... Ну вот из этой серии», — высказалась Лера Кудрявцева .

Также телеведущая отметила, что трек Люси Чеботиной из шоу «Суперстар!» ей не понравился. Она заверила, что люди в ее возрасте уже подобные композиции не слушают.