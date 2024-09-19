Алсу ответила на слухи о суде с Яном Абрамовым в Лондоне: «Есть желание раздуть новый скандал»

Алсу недавно развелась с Яном Абрамовым. Она захотела завершить отношения, которые длились 18 лет. Певица дала понять, что у него были встречи с Анастасией Решетовой . Она намекнула, что не намерена терпеть измены. Мириться с бывшим мужем артистка отказалась. Примечательно, что им нужно поделить большое совместно нажитое имущество. На днях появились слухи, что артистка решила обратиться в суд в Лондоне.

Она имеет гражданство Великобритании, поэтому якобы там ей будет проще добиться справедливого раздела имущества. Адвокат Яна Александр Добровинский признался, что Алсу так могла поступить, так как в России у нее больше шансов в суде оказаться в менее выигрышном положении.

Теперь певица прокомментировала эту новость. Она была поражена тому, что ситуацию стал оценивать Добровинский.

«Меня удивляет непрофессионализм господина Добровинского, который берется комментировать абсолютно ложную информацию. Видимо, есть желание раздуть новый скандал и заработать на этом денег», — заявила артистка, пишет «СтарХит».

Напомним, что ранее также адвокат Абрамова заверял, что у Алсу появился новый возлюбленный. Якобы она с ним ездила за границу. Но и эту информацию певица опровергла.