Решетова прокомментировала слухи о своей связи с экс-мужем Алсу: «Ошибки мы совершаем всегда»

Алсу даже обмолвилась на публике, что Анастасию Решетову считает «девушкой с низким социальным статусом». Сначала экс-возлюбленная Тимати старалась не комментировать произошедшее. Теперь же в беседе со стилистом Алеко она рассказала, что подверглась сильной травле в Сети.
По ее словам, сначала буллинг она воспринимала болезненно, но потом смогла справиться с ним.
«Я, наверное, заслужила пройти через такую турбулентность, чтобы меня через все жернова перемололи. Может быть. Ошибки мы совершаем всегда. Не только в прошлом году», — высказалась она.
«У меня были проблемы с самочувствием, со сном. Разные мысли посещали, но это быстро улетучивалось, потому что я научилась контролировать себя и бороться со стрессом. Я благодарна, что это случилось. Это офигенная тренировка, — пояснила Анастасия Решетова.