Решетова прокомментировала слухи о своей связи с экс-мужем Алсу: «Ошибки мы совершаем всегда»

Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Бывшая возлюбленная Тимати обтекаемо рассказала о том, что происходит в ее жизни. Анастасия Решетова прокомментировала недавний скандал с разводом Алсу.

Анастасия Решетова была в длительных отношениях с Тимати и родила от него сына Ратмира. Модель в этом году оказалась в центре скандала из-за развода певицы Алсу Абрамовой. Ее стали обвинять в том, что она разрушила чужую семью. Анастасию Решетову видели на вертолетной экскурсии с мужем артистки Яном Абрамовым.

Алсу даже обмолвилась на публике, что Анастасию Решетову считает «девушкой с низким социальным статусом». Сначала экс-возлюбленная Тимати старалась не комментировать произошедшее. Теперь же в беседе со стилистом Алеко она рассказала, что подверглась сильной травле в Сети.

По ее словам, сначала буллинг она воспринимала болезненно, но потом смогла справиться с ним.

Фактически Анастасия Решетова подтвердила, что между нею и мужем певицы Алсу Абрамовой что-то все же было.

«Я выбралась из этой эмоциональной клетки», — призналась Анастасия Решетова.

«Я, наверное, заслужила пройти через такую турбулентность, чтобы меня через все жернова перемололи. Может быть. Ошибки мы совершаем всегда. Не только в прошлом году», — высказалась она.

«У меня были проблемы с самочувствием, со сном. Разные мысли посещали, но это быстро улетучивалось, потому что я научилась контролировать себя и бороться со стрессом. Я благодарна, что это случилось. Это офигенная тренировка, — пояснила Анастасия Решетова.

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По материалам шоу «Aleko In My Bag»

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