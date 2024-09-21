Алсу хочет отсудить у Яна Абрамова деньги за проданный девять лет назад пентхаус в Лондоне

Алсу недавно развелась с Яном Абрамовым. Они были в браке 18 лет. Даже ради троих детей певица не захотела сохранять отношения. Она намекнула, что со стороны ее супруга были измены, которые ей не захотелось терпеть. Артистка возобновила концерты. Она не скрывает, что хочет активно заниматься творчеством, которое ранее ставила на паузу. Но скоро ей предстоит поделить совместно нажитое имущество с Яном.

Ранее она опровергла слухи, что делать это будет в Великобритании , так как имеет гражданство этой страны. Но теперь Телеграм-канал Mash сообщает, что она хочет получить с бывшего мужа деньги за таунхаус в Лондоне, который она продала 9 лет назад.

Тогда эта недвижимость стоила 8 миллионов фунтов – почти один миллиард рублей, а теперь эта цена в два раза больше. Адвокат экс-супруга артистки Александр Добровинский считает, что она может воспользоваться такой хитростью. Он рассказал, что есть схемы, которые помогают получить деньги за недвижимость, проданную в браке. Но юрист уточнил, что Алсу придется вручить иск Яну в Великобритании, чтобы дело начали рассматривать в лондонском суде.