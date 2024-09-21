Алсу хочет отсудить у Яна Абрамова деньги за проданный девять лет назад пентхаус в Лондоне

Алсу недавно развелась с Яном Абрамовым. Они были в браке 18 лет. Даже ради троих детей певица не захотела сохранять отношения. Она намекнула, что со стороны ее супруга
Ранее она опровергла слухи, что делать это
Тогда эта недвижимость стоила 8 миллионов фунтов – почти один миллиард рублей, а теперь эта цена в два раза больше. Адвокат экс-супруга артистки Александр Добровинский считает, что она может воспользоваться такой хитростью. Он рассказал, что есть схемы, которые помогают получить деньги за недвижимость, проданную в браке. Но юрист уточнил, что Алсу придется вручить иск Яну в Великобритании, чтобы дело начали рассматривать в лондонском суде.
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