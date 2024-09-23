Алсу назвала бывшего мужа нарциссом и заявила, что он ей мстит: «Это удар по его хрупкому эго»

Недавно певица Алсу Абрамова получила развод. Она сама решила уйти от Яна Абрамова. Певица намекнула, что он ей изменял, и слухи о его связи с Анастасией Решетовой — правда. Сначала Алсу Абрамова решила просто развестись, не устраивая никаких скандалов. Однако адвокат Яна Александр Добровинский начал делать разные заявления.

Сначала он рассказал, что Алсу Абрамова уехала отдыхать с новым мужчиной, потом заявил, что артистка хочет судиться с бывшим мужем в Лондоне, так как она гражданка Великобритании. Позже Алсу Абрамова опровергла все слова Александра Добровинского. Она считает, что адвокат ведет себя неправильно и должен понести наказание за клевету.

Также накануне Алсу Абрамова рассказала, почему Ян Абрамов так себя ведет. Она объявила, что ее бывший муж — нарцисс, поэтому ему хочется ее унизить публично.

«Расставание для нарцисса — это удар по его хрупкому эго. Публичное унижение вашей репутации — это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях. Он может опубликовать или распространить любую имеющуюся у него информацию о вас (тексты, фотографии, видео) среди вашего окружения. Он будет говорить всем, что вы «сошли с ума», — объяснила Алсу Абрамова .