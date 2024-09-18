Певица Алсу хочет подать иск о разделе имущества с бывшим мужем в суд Лондона

Певица Алсу Абрамова в этом году развелась с Яном Абрамовым . Они прожили в браке 18 лет. Бизнесмен пытался помириться с женой, но ему это не удалось сделать. Теперь им предстоит решить вопрос с разделом имущества через суд. На этот раз появились новые подробности. Оказалось, что Алсу Абрамова решила воспользоваться тем, что имеет гражданство Великобритании. Она подала в суд на раздел имущества в Лондоне.

Ситуацию прокомментировал адвокат Яна Александр Добровинский. Он не стал утаивать, что не ожидал от певицы такого шага. Однако юрист догадывается, почему она так сделала.

«Для меня это неожиданный ход, поскольку все перемещается в недружественную страну. Видимо, Алсу поняла, что здесь у нее шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там. Конечно, британский суд встанет на сторону своей подданной», — пояснил Добровинский.

Алсу Абрамова имеет британский паспорт уже 20 лет. Она пояснила, что с ним проще путешествовать. У нее есть квартира в Лондоне, а также дома на Кипре, в США, Франции и Монако. Недавно она прилетела к подруге в Нью-Йорк.

По материалам телеграм-канала SHOT