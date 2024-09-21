Сергей Лазарев устроил дочке праздник в стиле Барби в день рождения: «Ты так быстро растешь!»

В этот день Анна отмечала свой день рождения. Лазарев организовал праздник в стиле Барби. Цветом вечера стал розовый. Именинница красовалась с папой в пышном воздушном платье и черных балетках.
«Сегодня отмечаем день рождения моей дочки Анюты! Солнышко мое любимое, ты так быстро растешь! Тебе уже 6, но ощущение, что ты гораздо старше! Мудрая, взрослая, талантливая, самобытная девочка! Люблю! Будь счастлива! Оставайся такой необыкновенной! Я тебя очень люблю!» – заявил Сергей.
Зара, Алсу и другие звезды поздравили дочку певца. Многие поклонники также восхитились тем, какой красавицей растет Анна. Ее осыпали комплиментами. Напомним, что раньше Лазарев скрывал детей. Ему помогает их воспитывать мама Валентина.
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