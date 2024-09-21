Сергей Лазарев устроил дочке праздник в стиле Барби в день рождения: «Ты так быстро растешь!»

Сергей Лазарев не только стал успешным артистом, но и зарекомендовал себя заботливым отцом. Суррогатная мама ему родила сына Никиту, а потом дочку Анну. Все свободное время певец посвящает своим наследникам. Иногда он берет их с собой на светские мероприятия и фестивали. Однако в интервью для Teleprogramma.org Сергея признавался, что хочет продлить им детство, поэтому не таскает с собой на разные шоу. Недавно певец отвел сына в школу, а дочку в садик. Он не перестает хвастаться тем, что они растут талантливыми и смышлеными. А 21 сентября артист устроил вечеринку для младшей наследницы.

В этот день Анна отмечала свой день рождения. Лазарев организовал праздник в стиле Барби. Цветом вечера стал розовый. Именинница красовалась с папой в пышном воздушном платье и черных балетках.