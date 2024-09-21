Сергей Лазарев устроил дочке праздник в стиле Барби в день рождения: «Ты так быстро растешь!»

Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Певец Сергей Лазарев поздравил дочку с днем рождения.

Сергей Лазарев не только стал успешным артистом, но и зарекомендовал себя заботливым отцом. Суррогатная мама ему родила сына Никиту, а потом дочку Анну. Все свободное время певец посвящает своим наследникам. Иногда он берет их с собой на светские мероприятия и фестивали. Однако в интервью для Teleprogramma.org Сергея признавался, что хочет продлить им детство, поэтому не таскает с собой на разные шоу. Недавно певец отвел сына в школу, а дочку в садик. Он не перестает хвастаться тем, что они растут талантливыми и смышлеными. А 21 сентября артист устроил вечеринку для младшей наследницы.

В этот день Анна отмечала свой день рождения. Лазарев организовал праздник в стиле Барби. Цветом вечера стал розовый. Именинница красовалась с папой в пышном воздушном платье и черных балетках.

Сергей Лазарев с дочкой. Фото: соцсети Сергея Лазарева

«Сегодня отмечаем день рождения моей дочки Анюты! Солнышко мое любимое, ты так быстро растешь! Тебе уже 6, но ощущение, что ты гораздо старше! Мудрая, взрослая, талантливая, самобытная девочка! Люблю! Будь счастлива! Оставайся такой необыкновенной! Я тебя очень люблю!» – заявил Сергей.

Зара, Алсу и другие звезды поздравили дочку певца. Многие поклонники также восхитились тем, какой красавицей растет Анна. Ее осыпали комплиментами. Напомним, что раньше Лазарев скрывал детей. Ему помогает их воспитывать мама Валентина.

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