Сергей Лазарев о новом альбоме и детях: «В первый учебный день мой старший ребенок забыл дома рюкзак»

Сергей Лазарев не стремится вырастить из сына и дочки детей-знаменитостей. Они живут обычной детской жизнью, правда, иногда все же появляются на красной дорожке.

Об этом и не только сам певец рассказал журналистам на праздновании 29-летия «Русского радио». На мероприятии побывала и корреспондент Teleprogramma.org.

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«Я хочу прибить всех медленными песнями»

— Сергей, ваши композиции же не сразу стали крутить на радио…

— Свой первый «Золотой граммофон» я получил примерно в 2003 году. Я долго пел на английском языке. И мои первые альбомы тоже были на английском. Но они считались неформатными для радиостанций. И даже когда я стал делать версии на русском, они тоже не всегда попадали в ротацию.

Но уже много лет я пою исключительно на русском, и с «Русским радио» нас связывает давняя дружба. В этом году я получаю два «Золотых граммофона» сразу. До вручения премии еще есть время, а я уже знаю о том, что мои две песни награждены.

Два «Граммофона» за год, конечно, это редкость. И в этом году я единственный такой артист, мало кто может похвастаться подобным достижением.

Сейчас у меня вышла новая песня. Третий «Золотой граммофон» я, наверное, уже не успею получить. Но результаты голосований показывают, что песня хорошая.

— Многие музыканты делают ставку на Интернет...

— Несмотря на то что сейчас эпоха Интернета и телевидения, радиостанции слушают в машине, в офисах, во всех заведениях. Практически везде есть радиоточка, где включено радио.

Важно ротироваться на радиостанции, записывать песни, чтобы они находили своих слушателей!