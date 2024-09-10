Сергей Лазарев о новом альбоме и детях: «В первый учебный день мой старший ребенок забыл дома рюкзак»

Об этом и не только сам певец рассказал журналистам на праздновании 29-летия «Русского радио». На мероприятии побывала и корреспондент Teleprogramma.org.
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«Я хочу прибить всех медленными песнями»
— Сергей, ваши композиции же не сразу стали крутить на радио…
— Свой первый «Золотой граммофон» я получил примерно в 2003 году. Я долго пел на английском языке. И мои первые альбомы тоже были на английском. Но они считались неформатными для радиостанций. И даже когда я стал делать версии на русском, они тоже не всегда попадали в ротацию.
Но уже много лет я пою исключительно на русском, и с «Русским радио» нас связывает давняя дружба. В этом году я получаю два «Золотых граммофона» сразу. До вручения премии еще есть время, а я уже знаю о том, что мои две песни награждены.
Два «Граммофона» за год, конечно, это редкость. И в этом году я единственный такой артист, мало кто может похвастаться подобным достижением.
Сейчас у меня
— Многие музыканты делают ставку на Интернет...
— Несмотря на то что сейчас эпоха Интернета и телевидения, радиостанции слушают в машине, в офисах, во всех заведениях. Практически везде есть радиоточка, где включено радио.
Важно ротироваться на радиостанции, записывать песни, чтобы они находили своих слушателей!
— Вы сейчас работаете над новым альбомом...
— Да, это уже мой 11-й по счету сольный альбом. Я выпущу его либо в конце 2024 года, либо в начале 2025-го. Пока нет точной даты. Ведь еще появляются новые песни, которые я хочу поставить в этот альбом.
Возможно, он
А танцевальную часть альбома, думаю, выпустить ближе к лету. Потому что на осень 2025 года планирую новое шоу, и вот все эти песни и хиты прошлых лет войдут в него.
«Мои дети живут обычной детской жизнью»
— А дети гордятся вашими творческими успехами? Ходят на концерты?
— Для детей концерт — обычное дело. Когда я ехал на танцпол и дети были со мной, я сказал: «Ну что, пойдете на концерт?», а они ответили: «Ну а что мы там не видели?!» Я такой: «Что значит, не видели?» (Смеется.)
Они были в Сочи на «Новой волне» и пойдут на мой концерт в Live Arena, который состоится 19 октября. Там будет большое красочное шоу «Я не боюсь», а они любят все яркое и блестящее.
— Никита и Аня планируют пойти по вашим стопам?
— Пока они танцуют в «Тодесе». Но я не знаю, к чему это приведет. Это для их развития!
— С чего начались школьные будни ваших детей?
— В первый учебный день мой старший ребенок забыл дома рюкзак. То есть он пошел в школу просто с телефоном. И его учительница пишет мне: «А где рюкзак?» Я думаю: «О-о!» и иронично говорю: «Никита, а зачем в школе рюкзак? Там же нужно тусоваться!»
А дочка Анюта пойдет в школу в следующем году. Мне кажется, внутренне она уже готова к этому: умеет читать, считать, занимается английским.
— А почему не взяли детей на день рождения «Русского радио»?
— А я их не особо часто беру на такие тусовки, потому что они живут обычной детской жизнью. Я не хочу из них делать детей-селебов.
То, что папа — известный человек, это не
Единственное, я брал их с собой в Сочи на «Новую волну». Мы там отдыхали. Но, естественно, мы заходили в концертный зал через красную дорожку.
И, конечно, пресса говорила: «Зайдите», «Придите», фотографировала их. Но это была такая вынужденная история. А в основном они занимаются своими детскими делами и ходят в школу.
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