Сергей Лазарев показал подросших детей на фестивале «Новая волна» в Сочи

Сам Лазарев предстал в черном костюме с алой розой и в белой рубашке. Примечательно, что певец нарядил дочку в платье небесного цвета с романтичной юбкой. А Никита щегольнул в футболке, рубашке и модных джинсах горчичного цвета. Артист сравнил фото с тем, что было сделано в 2021 году.
«Открытие «Новой Волны» 2024 в Сочи. Мое продолжение. На второй фотографии можно проследить как они выросли с последней «Новой Волны» 2021. Смотрите сегодня открытие в 21.00 на телеканале Россия 1», – написал Сергей.
Поклонники осыпали комплиментами наследников певца. Многие поразились тому, как быстро они растут. К слову, на фестивале артист встретил Кудрявцеву. Они продолжают дружить.
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