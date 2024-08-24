Сергей Лазарев показал подросших детей на фестивале «Новая волна» в Сочи

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что он уже давно стал отцом. Личную жизнь певец скрывает после расставания с Лерой Кудрявцевой. Но от суррогатной мамы у него есть сын Никита, который уже учится в школе, а также дочка Анна . Своих наследников он отправил на танцы, а также часто берет их с собой на разные мероприятия. Накануне артист приехал в Сочи на «Новую волну». Примечательно, что на красную дорожку он вывел детей.

Сам Лазарев предстал в черном костюме с алой розой и в белой рубашке. Примечательно, что певец нарядил дочку в платье небесного цвета с романтичной юбкой. А Никита щегольнул в футболке, рубашке и модных джинсах горчичного цвета. Артист сравнил фото с тем, что было сделано в 2021 году.