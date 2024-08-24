Сергей Лазарев показал подросших детей на фестивале «Новая волна» в Сочи

Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Сергей Лазарев спустя три года снова привез детей на фестиваль.

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что он уже давно стал отцом. Личную жизнь певец скрывает после расставания с Лерой Кудрявцевой. Но от суррогатной мамы у него есть сын Никита, который уже учится в школе, а также дочка Анна. Своих наследников он отправил на танцы, а также часто берет их с собой на разные мероприятия. Накануне артист приехал в Сочи на «Новую волну». Примечательно, что на красную дорожку он вывел детей.

Сам Лазарев предстал в черном костюме с алой розой и в белой рубашке. Примечательно, что певец нарядил дочку в платье небесного цвета с романтичной юбкой. А Никита щегольнул в футболке, рубашке и модных джинсах горчичного цвета. Артист сравнил фото с тем, что было сделано в 2021 году.

Сергей Лазарев с детьми. Фото: Global Look Press

«Открытие «Новой Волны» 2024 в Сочи. Мое продолжение. На второй фотографии можно проследить как они выросли с последней «Новой Волны» 2021. Смотрите сегодня открытие в 21.00 на телеканале Россия 1», – написал Сергей.

Поклонники осыпали комплиментами наследников певца. Многие поразились тому, как быстро они растут. К слову, на фестивале артист встретил Кудрявцеву. Они продолжают дружить.

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