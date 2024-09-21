Анна Хилькевич показала новорожденную дочку: «Смотрите, какая волосатенькая. Видимо, в папу!»

Накануне в роддом к Хилькевич приезжали ее наследники. Она показала им свой живот, который постепенно уменьшается. Но знакомить дочек с сестренкой актриса пока не стала. Она призналась, что уже готовится к выписке. В соцсети артистка поделилась трогательными кадрами. Она держала на руках новорожденную девочку. У нее на голове уже копна темных волос.
«Малышка только что головку подняла!» — умилилась звезда.
«Смотрите, какая волосатенькая. Видимо, в папу!» — пошутила артистка.
Отметим, что у ее мужа Артура Мартиросяна нет волос на голове, но он носит густую бороду. Поклонники восхитились кадрами. Многие гадают, как пара назвала ребенка. Некоторые предположили, что малышке подойдет имя Агата.
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