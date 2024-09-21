Анна Хилькевич показала новорожденную дочку: «Смотрите, какая волосатенькая. Видимо, в папу!»

Анна Хилькевич построила успешную карьеру в кино. С недавних пор она также стала ведущей утреннего шоу. В этом году у нее произошло большое событие в личной жизни. Она объявила о беременности. В сентябре артистка с нетерпением ждала встречи с новым членом семьи. Примечательно, что роды долго не наступали. Анна в какой-то момент уже волновалась, но на днях у нее все же началась родовая деятельность, которая длилась 28 часов. Она родила третью дочку. У нее уже растут восьмилетняя Арианна и шестилетняя Анна-Мария. Она пока не раскрывает имя нового члена семьи.

Накануне в роддом к Хилькевич приезжали ее наследники. Она показала им свой живот, который постепенно уменьшается. Но знакомить дочек с сестренкой актриса пока не стала. Она призналась, что уже готовится к выписке. В соцсети артистка поделилась трогательными кадрами. Она держала на руках новорожденную девочку. У нее на голове уже копна темных волос.