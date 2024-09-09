Какие пластические операции делала Анна Хилькевич?

Анна Хилькевич в 2024 году отметит 38-летие. Она продолжает сниматься в кино. Также актриса стала ведущей утреннего шоу . Она успевает работать, а также воспитывать дочек Арианну и Анну-Марию. Не так давно артистка объявила о третьей беременности . Она снова ждет девочку.

Анна обладает хрупкой фигурой, но она набрала вес и теперь ждет дня родов. Но обычно актриса всегда занимается спортом. Она также не скрывает, что делала пластику.

В 24 года Хилькевич сделала операцию по увеличению груди. Спустя десять лет ей потребовалась повторная операция. Ей сделали новые импланты, которые создали почти третий размер груди. Ей это обошлось в 350 тысяч рублей.

А косметологи считают, что актриса также применяет инъекционные процедуры: увеличила губы, убрала мимические морщины, носогубные складки.