Какие пластические операции делала Анна Хилькевич?

Анна обладает хрупкой фигурой, но она набрала вес и теперь ждет дня родов. Но обычно актриса всегда занимается спортом. Она также не скрывает, что делала пластику.
В 24 года Хилькевич сделала операцию по увеличению груди. Спустя десять лет ей потребовалась повторная операция. Ей сделали новые импланты, которые создали почти третий размер груди. Ей это обошлось в 350 тысяч рублей.
А косметологи считают, что актриса также применяет инъекционные процедуры: увеличила губы, убрала мимические морщины, носогубные складки.
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