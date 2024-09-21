Актриса Анна Хилькевич после родов встретилась со своими дочками: «Я без живота»
Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press
37-летняя актриса Анна Хилькевич увиделась с дочерьми Арианной и Анной-Марией в роддоме.
Анна Хилькевич в этом году объявила о третьей беременности. Вскоре она узнала, что у нее снова будет дочка. Актриса с нетерпением ждала встречи с новым членом семьи. Однако ей пришлось несколько раз ездить в роддом и пережить ложные схватки. Она не скрывала, что на последних сроках ей было тяжело. Но на днях ведущая шоу «Утро. ТНТ» сообщила, что родила дочку. Роды длились 28 часов. Пока имя крохи она предпочитает не раскрывать. Рядом с ней был муж Артур Мартиросян. И потом она стала хвастаться, что живот стал достаточно быстро уходить. Звезда не может налюбоваться на кроху.
20 сентября к ней в гости приехали дочки: восьмилетняя Арианна и шестилетняя Анна-Мария. Они сразу подбежали, чтобы обнять маму. Старшая наследница сразу стала разглядывать родительницу.
«Я без живота», — заявила Хилькевич
«Нет, ты с животом, он есть, конечно», – сказали ей дочки.
«Смотри, он уже пустой, там уже нет ребенка. Чуть-чуть понежнее, пожалуйста. Это же как шарик, в котором лежал малыш», — пояснила актриса.
Арианна выпучила глаза, когда потрогала мамин живот.
Примечательно, что Анна не стала знакомить наследниц с их сестренкой. Она объявила, что ее выпишут уже 21 сентября, поэтому скоро они все встретятся дома. Артистка была удивлена, когда ей отдали в баночке кусок пуповины. Она заверила, что не знает, что с ним делать.