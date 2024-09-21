Актриса Анна Хилькевич после родов встретилась со своими дочками: «Я без живота»

Анна Хилькевич в этом году объявила о третьей беременности. Вскоре она узнала, что у нее снова будет дочка. Актриса с нетерпением ждала встречи с новым членом семьи. Однако ей пришлось несколько раз ездить в роддом и пережить ложные схватки. Она не скрывала, что на последних сроках ей было тяжело. Но на днях ведущая шоу «Утро. ТНТ» сообщила, что родила дочку. Роды длились 28 часов. Пока имя крохи она предпочитает не раскрывать. Рядом с ней был муж Артур Мартиросян. И потом она стала хвастаться, что живот стал достаточно быстро уходить. Звезда не может налюбоваться на кроху.

20 сентября к ней в гости п риехали дочки : восьмилетняя Арианна и шестилетняя Анна-Мария. Они сразу подбежали, чтобы обнять маму. Старшая наследница сразу стала разглядывать родительницу.

«Я без живота», — заявила Хилькевич «Нет, ты с животом, он есть, конечно», – сказали ей дочки. «Смотри, он уже пустой, там уже нет ребенка. Чуть-чуть понежнее, пожалуйста. Это же как шарик, в котором лежал малыш», — пояснила актриса.

Арианна выпучила глаза, когда потрогала мамин живот.