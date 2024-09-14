Актриса Анна Хилькевич на 41-й неделе беременности станцевала тверк: «Вызывала роды как могла»

Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press

Уже вторую неделю Анна Хилькевич не может дождаться первой встречи с третьей дочкой.

Анна Хилькевич уже давно снимается в кино. Многие ее знают благодаря сериалу «Универ». Актриса растит дочек Арианну и Анну-Марию. А в этом году она объявила о третьей беременности. Вместе с мужем Артуром артистка узнала, что у нее снова будет девочка. Она продолжала работать ведущей утреннего шоу до последнего месяца беременности. В сентябре Анна даже успела съездить в роддом, так как у нее были схватки. Однако родовая деятельность так и не началась.

А теперь блондинка пытается сделать все, чтобы ускорить наступление родов.

14 сентября Хилькевич устроила танцы. Она облачилась в черный комбинезон, подчеркнув огромный живот. Актриса стала исполнять тверк.

«Шла 41-я неделя. Она вызывала роды как могла. Но вызвала только усталость.... на лице мужа в конце ролика», — написала звезда.

Поклонники пожелали, чтобы она скорее встретилась с дочкой. Многие уверены, что радостное событие случиться на днях. Примечательно, что Хилькевич сама шутит, что уже родила бы, но это не в ее силах.

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