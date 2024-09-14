Актриса Анна Хилькевич на 41-й неделе беременности станцевала тверк: «Вызывала роды как могла»

А теперь блондинка пытается сделать все, чтобы ускорить наступление родов.
14 сентября Хилькевич устроила танцы. Она облачилась в черный комбинезон, подчеркнув огромный живот. Актриса стала исполнять тверк.
«Шла 41-я неделя. Она вызывала роды как могла. Но вызвала только усталость.... на лице мужа в конце ролика», — написала звезда.
Поклонники пожелали, чтобы она скорее встретилась с дочкой. Многие уверены, что радостное событие случиться на днях. Примечательно, что Хилькевич сама шутит, что уже родила бы, но это не в ее силах.
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