Актриса Анна Хилькевич на 41-й неделе беременности станцевала тверк: «Вызывала роды как могла»

Анна Хилькевич уже давно снимается в кино. Многие ее знают благодаря сериалу «Универ». Актриса растит дочек Арианну и Анну-Марию. А в этом году она объявила о третьей беременности. Вместе с мужем Артуром артистка узнала, что у нее снова будет девочка. Она продолжала работать ведущей утреннего шоу до последнего месяца беременности. В сентябре Анна даже успела съездить в роддом, так как у нее были схватки. Однако родовая деятельность так и не началась.

А теперь блондинка пытается сделать все, чтобы ускорить наступление родов.

14 сентября Хилькевич устроила танцы. Она облачилась в черный комбинезон, подчеркнув огромный живот. Актриса стала исполнять тверк.