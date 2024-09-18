Анна Хилькевич в третий раз стала мамой: «Я родила дочь в полнолуние»

Анна Хилькевич уже давно стала известной актрисой. В этом году она получила работу на утреннем шоу ТНТ. Вскоре после этого блондинка сообщила, что беременна. Практически до самых родов Анна Хилькевич продолжала работать . Все поклонники с нетерпением ждали, когда же звезда обрадует их новостями о пополнении в семье.

И вот в соцсети Анна Хилькевич сообщила, что стала мамой в третий раз. Прекрасное событие произошло 17 сентября. Анна Хилькевич тут же поделилась первыми кадрами из роддома. Рядом с Анной Хилькевич был ее муж Артур.