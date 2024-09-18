Анна Хилькевич в третий раз стала мамой: «Я родила дочь в полнолуние»
Анна Хилькевич с дочкой. Фото: соцсети Анны Хилькевич
Звезда «Универа» Анна Хилькевич поделилась радостной новостью.
Анна Хилькевич уже давно стала известной актрисой. В этом году она получила работу на утреннем шоу ТНТ. Вскоре после этого блондинка сообщила, что беременна. Практически до самых родов Анна Хилькевичпродолжала работать. Все поклонники с нетерпением ждали, когда же звезда обрадует их новостями о пополнении в семье.
И вот в соцсети Анна Хилькевич сообщила, что стала мамой в третий раз. Прекрасное событие произошло 17 сентября. Анна Хилькевич тут же поделилась первыми кадрами из роддома. Рядом с Анной Хилькевич был ее муж Артур.
Несмотря на то, что у Анны Хилькевич был трудный день, она выглядела свежо. Актриса улыбалась, держа на руках малышку. Имя ребенка она пока не раскрыла.
Вес ребенка — 3800 граммов, рост — 55 сантиметров.
«В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были интересные, очень. Но самое главное — что все закончилось хорошо», — поделилась Анна Хилькевич.
Поклонники поздравили супругов с пополнением. Многим интересно, какое имя получила кроха. Напомним, что у пары уже растут восьмилетняя Арианна и шестилетняя Анна-Мария.