Что стало известно о новорожденной дочке Хилькевич? Удивительная девочка!

Анна Хилькевич наконец-то родила ! Актриса перенашивала своего малыша и даже делала «фальш-старт», отправляясь на роды и возвращаясь назад домой ни с чем. В общем, кроха шутила как могла. И вот 18 сентября ранним утром звезда «Универа» сообщила своим поклонникам в соцсетях, что ее третья дочь все-таки появилась на свет.

Крошка оказалась не такой уж и крошечной, ее вес — 3 кг 800 г, а рост — 55 см! Актриса сообщила, что дочь родилась 17 сентября «интересно», но, к счастью, здоровой.

А вот, какое будущее ждет наследницу Анны Хилькевич Teleprogramma.org узнала у астролога Элеоноры Гинзбург.

«Она вырастет светлым и добрым человеком. Многого добьется в жизни!» — сказала собеседница издания.

Имя своей наследницы Анна Хилькевич пока не раскрывает, но ранее она говорила, что оно будет начинаться на букву «А». Не исключено, что это будет Агата, поскольку актрисе очень нравится это имя, но двух первых дочек (Арианна и Анна-Мария) ей не дал так назвать муж Артур. Может, в этот раз получится его убедить?

Присоединяемся к радости многодетной мамочки и желаем малышке только счастья и благополучия!