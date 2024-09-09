Сколько детей у Анны Хилькевич?

Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press

Актриса Анна Хилькевич готовится снова стать мамой.

Анна Хилькевич уже давно снимается в кино, а также ей доверили вести утренние шоу. В том году актриса объявила о третьей беременности. Она с мужем Артуром уже растит двоих дочерей: Арианну и Анну-Марию. Недавно блондинка отвела их в школу.

В первых числах сентября Анна готовилась к родам. У нее даже начались схватки. Но один день актриса провела под присмотром врачей. В итоге родовая деятельность прекратилась. Она вернулась домой и теперь ждет, когда все же наступят роды. В беседе с поклонниками звезда рассказала, что чувствует.

«Я так много нервничала в этом году по определенному вопросу, что единственное, о чем я думала в беременность — лишь бы из-за этого не случился выкидыш. Но в целом, по самочувствию, не тяжелее предыдущих двух», — пояснила Хилькевич.

Анна Хилькевич с мужем и дочками. Фото: соцсети Анны Хилькевич

Поклонники стараются поддерживать актрису. Она уже знает, что у нее будет дочка. Имя для ребенка Анна пока не раскрывает. Звезда шутит, что идеально подойдет имя Марианна.

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