Сколько детей у Анны Хилькевич?

Анна Хилькевич уже давно снимается в кино, а также ей доверили вести утренние шоу. В том году актриса объявила о третьей беременности. Она с мужем Артуром уже растит двоих дочерей: Арианну и Анну-Марию. Недавно блондинка отвела их в школу .

В первых числах сентября Анна готовилась к родам. У нее даже начались схватки . Но один день актриса провела под присмотром врачей. В итоге родовая деятельность прекратилась. Она вернулась домой и теперь ждет, когда все же наступят роды. В беседе с поклонниками звезда рассказала, что чувствует.