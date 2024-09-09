Сколько детей у Анны Хилькевич?

В первых числах сентября Анна готовилась к родам. У нее даже начались
«Я так много нервничала в этом году по определенному вопросу, что единственное, о чем я думала в беременность — лишь бы из-за этого не случился выкидыш. Но в целом, по самочувствию, не тяжелее предыдущих двух», — пояснила Хилькевич.
Поклонники стараются поддерживать актрису. Она уже знает, что у нее будет дочка. Имя для ребенка Анна пока не раскрывает. Звезда шутит, что идеально подойдет имя Марианна.
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