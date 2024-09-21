Фигуристка Татьяна Навка поделилась кадрами из отпуска в Турции

На этот раз Навка щегольнула в шелковом костюме фисташкового цвета. Она также надела белую майку, шляпку и сумочку в тон обуви. Фигуристка подчеркнула свою загорелую кожу. Она наслаждалась жаркой погодой.
Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка в 49 лет. Многие осыпали ее комплиментами и назвали элегантной. Примечательно, что Навка сообщила, что уже вернулась в Москву. Она посетила спектакль «Три сестры» режиссера Андрея Маника, который идет в камерном театре «Пространство внутри». Фигуристка заверила, что осталась в восторге от увиденного.
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