Фигуристка Татьяна Навка поделилась кадрами из отпуска в Турции

Татьяна Навка. Фото: соцсети Татьяны Навки

Татьяна Навка провела время в Каппадокии.

Татьяна Навка уже давно стала известной персоной. Она обычно много гастролирует и снимается в разных проектах. Но с наступлением осени фигуристка устроила себе отпуск. Она не скрывает, что любит проводить время в интересных местах. Обычно спортсменка путешествует. И в сентябре она побывала в Турции. Навка оказалась в одном из самых известных мест – Каппадокии. Ранее она полетала на воздушном шаре, а также покаталась на верблюде. А теперь звезда выложила кадры, на которых прогуливается по древнему городу. Она предстала в летнем аутфите.

На этот раз Навка щегольнула в шелковом костюме фисташкового цвета. Она также надела белую майку, шляпку и сумочку в тон обуви. Фигуристка подчеркнула свою загорелую кожу. Она наслаждалась жаркой погодой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка в 49 лет. Многие осыпали ее комплиментами и назвали элегантной. Примечательно, что Навка сообщила, что уже вернулась в Москву. Она посетила спектакль «Три сестры» режиссера Андрея Маника, который идет в камерном театре «Пространство внутри». Фигуристка заверила, что осталась в восторге от увиденного.

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