Фигуристка Татьяна Навка поделилась кадрами из отпуска в Турции

Татьяна Навка уже давно стала известной персоной. Она обычно много гастролирует и снимается в разных проектах. Но с наступлением осени фигуристка устроила себе отпуск. Она не скрывает, что любит проводить время в интересных местах. Обычно спортсменка путешествует. И в сентябре она побывала в Турции. Навка оказалась в одном из самых известных мест – Каппадокии. Ранее она полетала на воздушном шаре, а также покаталась на верблюде. А теперь звезда выложила кадры, на которых прогуливается по древнему городу. Она предстала в летнем аутфите.

На этот раз Навка щегольнула в шелковом костюме фисташкового цвета. Она также надела белую майку, шляпку и сумочку в тон обуви. Фигуристка подчеркнула свою загорелую кожу. Она наслаждалась жаркой погодой.