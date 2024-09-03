Татьяна Навка запечатлелась с 10-летней дочкой Дмитрия Пескова на школьной линейке

Татьяна Навка уже давно счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Она не скрывает, что у нее плотный рабочий график. Фигуристка посещает разные мероприятия, гастролирует с ледовым шоу и воспитывает дочку Надежду . Минувшим летом спортсменка ездила в Сочи, но заболела, поэтому временно ее обязанности исполнял Петр Чернышев . Он контролировал, чтобы шоу прошли без казусов. А уже 2 сентября Навка была в Москве. Она проводила дочку на школьную линейку.

В соцсети спортсменка выложила несколько новых фото. Она красовалась в белом платье в полоску с юбкой мидакси и мюлях рядом с наследницей. Надежда предстала в юбке изумрудного цвета с алыми полосами и светлой блузке. Ее лук дополняли туфли черного цвета с бантами. После каникул девочка загорела и подросла. Она уже ростом по плечи своей мамы.