Татьяна Навка запечатлелась с 10-летней дочкой Дмитрия Пескова на школьной линейке

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

Татьяна Навка поделилась редкими фото с Надеждой, которая пошла в 4 класс.

Татьяна Навка уже давно счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Она не скрывает, что у нее плотный рабочий график. Фигуристка посещает разные мероприятия, гастролирует с ледовым шоу и воспитывает дочку Надежду. Минувшим летом спортсменка ездила в Сочи, но заболела, поэтому временно ее обязанности исполнял Петр Чернышев. Он контролировал, чтобы шоу прошли без казусов. А уже 2 сентября Навка была в Москве. Она проводила дочку на школьную линейку.

В соцсети спортсменка выложила несколько новых фото. Она красовалась в белом платье в полоску с юбкой мидакси и мюлях рядом с наследницей. Надежда предстала в юбке изумрудного цвета с алыми полосами и светлой блузке. Ее лук дополняли туфли черного цвета с бантами. После каникул девочка загорела и подросла. Она уже ростом по плечи своей мамы.

Татьяна Навка с дочкой. Фото: соцсети Татьяны Навки

«День знаний с послевкусием лета... Так я бы назвала этот день! Мудрости и терпения родителям и педагогам, жажды знаний и успехов всем учащимся!» – написала Навка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Надежда. Многие отметили, что 10-летняя дочка фигуристки стала еще больше похожа на своего папу Дмитрия Пескова. В этом году она пошла в четвертый класс.

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