Татьяна Навка запечатлелась с 10-летней дочкой Дмитрия Пескова на школьной линейке

В соцсети спортсменка выложила несколько новых фото. Она красовалась в белом платье в полоску с юбкой мидакси и мюлях рядом с наследницей. Надежда предстала в юбке изумрудного цвета с алыми полосами и светлой блузке. Ее лук дополняли туфли черного цвета с бантами. После каникул девочка загорела и подросла. Она уже ростом по плечи своей мамы.
«День знаний с послевкусием лета... Так я бы назвала этот день! Мудрости и терпения родителям и педагогам, жажды знаний и успехов всем учащимся!» – написала Навка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Надежда. Многие отметили, что 10-летняя дочка фигуристки стала еще больше похожа на своего папу Дмитрия Пескова. В этом году она пошла в четвертый класс.
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