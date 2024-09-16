Татьяна Навка впервые прокатилась на верблюде в Каппадокии: «На скаку остановила и приручила!»

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она не только олимпийская чемпионка, но и создательница красочных ледовых шоу. Спортсменка также регулярно ездит на гастроли. При этом она успевает воспитывать дочку Надежду вместе с мужем Дмитрием Песковым. Фигуристка в свои 49 лет не перестает работать.

В конце лета она заболела, поэтому не приехала в Сочи. А вот 16 сентября она поделилась новыми кадрами. На этот раз Навка отправилась в Турцию. Она решила поделиться новыми фото из Каппадокии, где запускают воздушные шары. Это одно из самых зрелищных событий.

На фото Навка предстала в платье с принтом мильфлер и вязаной тунике белого цвета. Ее лук дополнили шляпка и сандалии. Она красовалась на верблюде на рассвете.