Татьяна Навка впервые прокатилась на верблюде в Каппадокии: «На скаку остановила и приручила!»

Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Татьяна Навка поделилась кадрами из Турции.

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она не только олимпийская чемпионка, но и создательница красочных ледовых шоу. Спортсменка также регулярно ездит на гастроли. При этом она успевает воспитывать дочку Надежду вместе с мужем Дмитрием Песковым. Фигуристка в свои 49 лет не перестает работать.

В конце лета она заболела, поэтому не приехала в Сочи. А вот 16 сентября она поделилась новыми кадрами. На этот раз Навка отправилась в Турцию. Она решила поделиться новыми фото из Каппадокии, где запускают воздушные шары. Это одно из самых зрелищных событий.

На фото Навка предстала в платье с принтом мильфлер и вязаной тунике белого цвета. Ее лук дополнили шляпка и сандалии. Она красовалась на верблюде на рассвете.

«Верблюда на скаку остановила и приручила! И это с учетом того, что в первый раз!» — написала Навка.

Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что Татьяна только молодеет. Ее курортный образ получил сотни комплиментов.

Фигуристка также совершила полет на воздушном шаре. Она не стала упускать шанс посмотреть страну с высоты птичьего полета.

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