Петр Чернышев сообщил, что Татьяна Навка не появилась на своем ледовом шоу из-за болезни

Петр Чернышев в этом году пережил большое горе. Ушла из жизни его жена Анастасия Заворотнюк, которая 5 лет боролась с онкологическим заболеванием. Актриса находилась в больнице и только самые близкие знали о том, что с ней происходит. Примечательно, что ей в последние дни жизни уже было сложно терпеть головную боль, а также она практически не двигалась. Сорок дней после похорон артистки фигурист приходил на ее могилу. Он был раздавлен горем. Ему не давала впадать в уныние маленькая дочка Мила.

Теперь Петр вернулся к работе. Он участвует в ледовых постановках. На днях спортсмен приехал в Сочи, чтобы участвовать в постановке «Вечера на хуторе». Однако он был вынужден объявить, что Татьяна Навка заболела и не появится на льду.

Сам Чернышев сообщил, что еще находится в трауре. Он предстал в черных брюках и рубашке в тон. Фигурист был вместе с коллегой Камилой Валиевой.