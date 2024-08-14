Петр Чернышев сообщил, что Татьяна Навка не появилась на своем ледовом шоу из-за болезни

Теперь Петр вернулся к работе. Он участвует в ледовых постановках. На днях спортсмен приехал в Сочи, чтобы участвовать в постановке «Вечера на хуторе». Однако он был вынужден объявить, что
Сам Чернышев сообщил, что еще находится в трауре. Он предстал в черных брюках и рубашке в тон. Фигурист был вместе с коллегой Камилой Валиевой.
«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве, здесь в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте — Сочи, потому что мы все помним 2014 год, все молились за наши успехи», — пояснил Петр.
Пока он будет следить и поддерживать участников шоу. А Навку в роли императрицы заменит Аделина Сотникова, пишет «РИА Новости». Поклонники отметили, что вдовец Заворотнюк до сих пор выглядит опечаленным.
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