Татьяна Навка запечатлелась у загородного дома: «Чудесное продолжение лета»

Она устроила дефиле у своего загородного дома. Татьяна Навка принарядилась для выхода в свет. Она предстала в шелковом платье мидакси сливочного цвета с поясом и алых лодочках. Лук дополнила прямоугольная сумка в тон обуви. Фигуристка сделала гладкий хвост и яркий макияж с акцентом на губы.
«В этом году погода подарила нам прекрасное и чудесное продолжение лета. Наслаждаемся теплом и заряжаемся витамином D. Как же я люблю такое время в Москве, особенно, за городом», — написала Татьяна Навка.
Примечательно, что Татьяна Навка не стала говорить, куда отправилась. Поклонники были восхищены элегантным образом, который выглядел роскошно и дорого.