Татьяна Навка запечатлелась у загородного дома: «Чудесное продолжение лета»

Татьяна Навка в эти осенние дни находится в Москве. Недавно она отвела дочку в школу, а вот 6 сентября жена Татьяна Навка разместила в микроблоге новые фото.

Она устроила дефиле у своего загородного дома. Татьяна Навка принарядилась для выхода в свет. Она предстала в шелковом платье мидакси сливочного цвета с поясом и алых лодочках. Лук дополнила прямоугольная сумка в тон обуви. Фигуристка сделала гладкий хвост и яркий макияж с акцентом на губы.