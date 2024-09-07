Татьяна Навка запечатлелась у загородного дома: «Чудесное продолжение лета»

Татьяна Навка. Фото: соцсети Татьяны Навки

Фигуристка Татьяна Навка предстала в вечернем аутфите.

Татьяна Навка в эти осенние дни находится в Москве. Недавно она отвела дочку в школу, а вот 6 сентября жена Татьяна Навка разместила в микроблоге новые фото.

Она устроила дефиле у своего загородного дома. Татьяна Навка принарядилась для выхода в свет. Она предстала в шелковом платье мидакси сливочного цвета с поясом и алых лодочках. Лук дополнила прямоугольная сумка в тон обуви. Фигуристка сделала гладкий хвост и яркий макияж с акцентом на губы.

«В этом году погода подарила нам прекрасное и чудесное продолжение лета. Наслаждаемся теплом и заряжаемся витамином D. Как же я люблю такое время в Москве, особенно, за городом», — написала Татьяна Навка.

Примечательно, что Татьяна Навка не стала говорить, куда отправилась. Поклонники были восхищены элегантным образом, который выглядел роскошно и дорого.

«Замечательный образ!» — отметила veraafpl. «Какая же вы, красивая», — призналась liza.asanova.21. «Элегантная женщина», — высказалась raisamosk.

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