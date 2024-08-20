Нюша устроила застолье в честь своего дня рождения с отцом, дочкой и друзьями

Нюша в этом году поменяла свою жизнь. Она развелась с Игорем Сивовым. Теперь певица сосредоточила внимание на карьере. После того, как она посвящала все время дочке Серафиме-Симбе и сыну Саффрону, артистка снова пишет новые песни и дает концерты. Она даже захотела обновить свой имидж. После родов ей удалось вернуться в форм у. На днях она официально стала свободной девушкой. В Москву звезда привезла дочку, а вот сын остался в Дубае.

15 августа Нюше исполнилось 34 года. Это событие она отпраздновала в Москве, устроив застолье в ресторане. Для такого случая певица облачилась в белое мини-платье более короткое спереди. Лук позволил ей подчеркнуть точеные ноги и талию. На празднике был ее папа Владимир Шурочкин , бывший участник «Ласкового мая», и мама Ирина Владимировна. Красовалась с ней и дочка, нарядившаяся в платье.