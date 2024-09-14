Получившая развод Нюша устроила фотосессию с Егором Кридом
Нюша. Фото: Global Look Press
Нюша проводит время с экс-бойфрендом.
Нюша уже давно выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в юном возрасте. Певица делала паузу в карьере, когда состояла в браке с Игорем Сивовым. Артистка родила дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Примечательно, что какое-то время она посвятила материнству. Но в 2024 году певица развелась с супругом, а потом стала активно строить карьеру. Она теперь чаще выступает и готовит свои концерты. Певица признавалась, что открыта для новых отношений. А накануне она неожиданно встретилась с бывшим бойфрендом Егором Кридом. Они устроили совместную фотосессию.
Для такого случая Нюша облачилась в кружевные белые шорты. Она дополнила лук джемпером с принтом. Певица собрала волосы в небрежный пучок. Она похудела после вторых родов, поэтому подчеркнула точеные ноги. Крид оделся с ней в одной гамме.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие также отметили, что у нее стиль, который им напомнил начало ее карьеры. Другие обрадовались, что певица общается с Егором. Многие надеются, что они воссоединятся. Однако артистка заверяла, что они просто дружат. А сам Крид недавно сетовал, что до сих пор не стал отцом и не нашел себе жену.