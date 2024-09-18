Юрист Яндиева — о предстоящем суде Алсу с мужем за имущество: «Больше получит тот, с кем останутся дети»

Юрист, член Союза юристов-блогеров Марьям Яндиева прокомментировала специально для Teleprogramma.org предстоящий суд о разделе имущества Алсу Абрамовой и Яна Абрамова.

Ранее стало известно, что певица обратилась с исковым заявлением в суд Великобритании, являясь гражданкой Великобритании. А адвокат ее бывшего мужа Александр Добровинский высказался, что из-за «недружественности» страны шансы у его подопечного получить достойную долю после раздела существенно снизились. Однако собеседница издания юрист Марьям Яндиева уверена, что решение будет принято на стороне закона.

«Как и в России, в Великобритании при разводе придерживаются принципа разделения совместно нажитого имущества поровну между супругами, но, согласно закону, также существуют и факторы, которые могут повлиять на распределение долей при разводе. Суд, к примеру, учитывает продолжительность брака, то есть чем дольше супруги женаты, тем выше вероятность деления имущества поровну. Также во внимание будут взяты будущие доходы супругов, то есть если супруга во время брака не работала, а занималась бытом и детьми в связи с такой необходимостью, то шанс деления имущества пополам гораздо выше. Ко всему прочему суд будет рассматривать и фактор благополучия детей — больше материальных благ получит тот из родителей, с кем останутся дети. Следует отметить, что на решение суда никак не может повлиять недружественность данного государства по отношению к России, потому что учитывают только доказательства, имеющие отношение к делу», — сказала Марьям Яндиева.