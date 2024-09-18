Адвокат мужа Алсу Добровинский — о разделе имущества Абрамовых в Лондоне: «Шансов будет очень мало»

Алсу Абрамова решила обратиться в лондонский суд с иском о разделе имущества с бывшим мужем Яном Абрамовым. Дело в том, что артистка имеет гражданство Великобритании и имеет на данное обращение полное право.

Как рассказал изданию Teleprogramma.org адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский , пока официально ему об этом никто не сообщал, но рассказали люди, знакомые с ситуацией. Увы, шансы у его подопечного теперь значительно снизились, поскольку традиционно Великобритания встает на сторону своих граждан.

«Ко мне обратилось несколько коллег, которые рассказали об обращении Алсу в британский суд, я пока жду подтверждения данной информации. Если информация подтвердится, то в Лондоне дело будут вести мои коллеги и я вместе с ними. К сожалению, это недружественная страна, поэтому шансов там будет очень мало», — сказал Добровинский.