Абрикосов из «Дома-2» о романе Бородиной с Сердюковым: «Она же склонна доверять проходимцам. Сжалилась над очередным»

Ксения Бородина уже давно стала знаменитой. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Раньше она вела шоу «Дом-2», а теперь Ксения выпускает передачу на YouTube и ведет «Последний герой». Ко всему прочему, она зарабатывает на рекламе в соцсетях. Недавно Бородина начала строить отношения с блогером Николаем Сердюковым . Примечательно, что телеведущая ранее заверяла, что не будет демонстрировать личную жизнь.

Но потом она так влюбилась, что не смогла молчать. Теперь пара вместе путешествует и выходит в свет. Но многие поклонники звезды подозревают, что ставропольский блогер использует ведущую ради пиара и выгоды.

Такого мнения придерживается также Май Абрикосов, который был участником «Дома-2». На самом деле его зовут Роман Тертишный. Он высказался о новом романе Бородиной, пишет Stav.KP.RU.

«Наивность Ксении не знает границ, она же склонна доверять проходимцам. Сжалилась над очередным участником шоу, под крылышко к себе приютила, обогрела. Можно сказать, принесла молодого человека с работы, как повара приносят мясо», – заявил бывший шоумен.

Он уверен, что Сердюкова привлекли только популярность телеведущей и ее деньги. Май считает, что в противном случае блогера не могла заинтересовать женщина, которая старше его.

«Блогер Коля Сердюков дрейфует из шоу в шоу, значит, заинтересован карьерой в медиасфере. Конечно, он схватится за шанс, нет сомнений. И то, что Ксения Кимовна старше его экс-супруги Алины на 11 лет, не пугает Николая», – сказал Роман.