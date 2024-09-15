Бородина посетила могилу экс-возлюбленного, погибшего почти двадцать лет назад

Телеведущая Ксения Бородина в микроблоге разместила снимок, который сделала на кладбище. Ксения Бородина в очередную годовщину смерти, а точнее, через несколько дней после нее, посетила могилу своего бывшего возлюбленного Леонида Нерушенко.

Солист группы «Динамит» Леонид Нерушенко погиб почти двадцать лет назад. Пятого сентября 2005 года он разбился на своем мотоцикле. Поздно вечером возвращаясь домой, молодой человек, которому тогда не было еще и 28 лет, врезался в грузовик.

«Милый, всегда помню», — призналась Ксения Бородина под снимком с могилы Нерушенко.