Бородина вышла на связь из больницы: «Меня отправили на операцию»

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что это сложная работа и порой нервная. При этом в свой 41 год бывшая ведущая «Дома-2» следит за фигурой и внешностью. Недавно она даже закрутила новый роман. Ксения встречается с блогером Николаем Сердюковым, которого встретила на шоу «Последний герой».

На днях они вместе отдохнули в Дубае, устроив романтическую поездку . А 16 сентября телеведущая вышла на связь из больницы. Сразу после возвращения в Москву она поехала на осмотр и проверку здоровья. Ей сообщили плохую новость.

На фото Бородина предстала в халате. Она прикрывала салфетками свои глаза.