Бородина вышла на связь из больницы: «Меня отправили на операцию»
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press
Ксения Бородина рассказала, что во время ежегодного чек-апа организма ей сообщили неприятную новость.
Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что это сложная работа и порой нервная. При этом в свой 41 год бывшая ведущая «Дома-2» следит за фигурой и внешностью. Недавно она даже закрутила новый роман. Ксения встречается с блогером Николаем Сердюковым, которого встретила на шоу «Последний герой».
На днях они вместе отдохнули в Дубае, устроив романтическую поездку. А 16 сентября телеведущая вышла на связь из больницы. Сразу после возвращения в Москву она поехала на осмотр и проверку здоровья. Ей сообщили плохую новость.
На фото Бородина предстала в халате. Она прикрывала салфетками свои глаза.
«Пришла на чек-ап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию», — поделилась звезда.
Поклонники переживают за ведущую. Но пока она не стала раскрывать, какие именно проблемы со здоровьем у нее возникли. По всей видимости, у Ксении есть проблемы со зрением. Она могла решиться на коррекцию с помощью лазера.