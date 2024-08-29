Ксения Бородина впервые рассказала, как начались их отношения с Николаем Сердюковым: «До проекта мы не были знакомы»

Ксения Бородина уже больше 20 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с детьми. Но весной телеведущая улетела на Алтай, где снималась в «Последнем герое». Позже она отправилась отдыхать в Турцию. И не так давно выяснилось, что у нее закрутился роман с Николаем Сердюковым. О был участником реалити. Поклонники даже стали обвинять звезду в том, что она ему помогала на шоу и специально дала иммунитет, когда его хотели выгнать в результате голосования.

Но теперь Бородина решила впервые рассказать, как начались ее отношения с блогером.

«До проекта мы не были знакомы и никогда не общались. Да и на проекте симпатия возникла не сразу. Могу сказать, что сначала были сомнительные чувства. На первый взгляд он казался нарцистичным, токсичны местами и очень много говорил. Все это меня смущало и местами даже злило», – пояснила она.

По словам телеведущей, она смогла поговорить с Сердюковым только в последний день съемок. Ксения призналась, что они не отлипали друг от друга.

«Вернулась в Москву и начали аккуратно переписываться. Потом много гуляли по Москве, всегда интересно слушать Колю, который идеально знает историю и рассказывает мне про собственный город красиво, влюбляя в него», – отметила звезда.

Она во время отдыха в Турции с ним каждый день переписывалась. Потом Бородина его обманула и тайно вернулась в Москву.

«Впервые мне плевать на правила , на чьи-то мнения», – заявила она.

Телеведущая заявила, что дочки за нее рады.