Что случилось с Галкиным* во время аварии в Москве?

Алла Пугачева уже 13 лет состоит в браке с Максимом Галкиным *. Они раньше жили в замке в деревне Грязь. Также у пары есть квартиры в столице. В 2022 году супруги уехали жить за границу вместе с двойняшками Лизой и Гарри . Примечательно, что теперь юморист регулярно гастролирует. В свое время в Москве он иногда лихачил. В октябре 2013 года артист попал в ДТП на Садовом кольце. Тогда муж Примадонны опаздывал на съемку. Его дорогостоящий Bentley врезался в микроавтобус SsangYoung, водитель которого, по всей видимости, заснул за рулем.

Отмечалось, что была повреждена правая сторона автомобиля Галкина*. Починка машины обошлась в кругленькую сумму. Об этом рассказывал сам юморист изданию Heat.Ru. Но он признавался, что автомобиль застрахован. За рулем находился водитель звезды, а муж Пугачевой сидел на заднем сидении в момент аварии. Певица в свою очередь любила передвигаться по городу на своем Rolls-Royce.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.