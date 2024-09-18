Галкин* и Пугачева устроили праздник для двойняшек Лизы и Гарри в Европе в честь их 11-летия

Максим Галкин * 18 сентября вышел на связь в соцсети. Он поздравил двойняшек Лизу Галкину и Гарри Галкин а с днем рождения.

Максим Галкин* и Алла Пугачева устроили дома праздник в честь именинников. Судя по интерьеру, все происходит в жилище звездного семейства на Кипре. Комната по случаю дня рождения близнецов украшена розовыми и голубыми шариками.

В соцсети Максим Галкин* выложил новые фото с детьми, которые заметно выросли за лето.