Галкин* и Пугачева устроили праздник для двойняшек Лизы и Гарри в Европе в честь их 11-летия

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Лиза и Гарри Галкины отметили день рождения в одном из домов своих родителей.

Максим Галкин* 18 сентября вышел на связь в соцсети. Он поздравил двойняшек Лизу Галкину и Гарри Галкина с днем рождения.

Максим Галкин* и Алла Пугачева устроили дома праздник в честь именинников. Судя по интерьеру, все происходит в жилище звездного семейства на Кипре. Комната по случаю дня рождения близнецов украшена розовыми и голубыми шариками.

В соцсети Максим Галкин* выложил новые фото с детьми, которые заметно выросли за лето.

Лиза Галкина предстала в белом платье в спортивном стиле. Она также надела белые носочки и кроссовки с розовыми вставками. Ее волосы были уложены в аккуратные локоны. Рядом стоял брат Лизы Гарри Галкин, облаченный в футболку, джинсовые шорты и праздничный колпак.

Лиза и Гарри отметили 11-летие. Фото: соцсети Максима Галкина*

Поклонники отметили, что давно не видели двойняшек. Многие заметили, что Гарри Галкин выше сестры и еще больше стал походить на своего папу. В Сети также осыпали комплиментами Лизу Галкину, которая растет настоящей красавицей.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже два года не были дома, в России. Им пришлось сменить школу и найти новых друзей. Даже Кристина Орбакайте редко приезжает, чтобы проведать брата с сестрой. Недавно Кристина Орбакайте рассказала, что семья мечтает собраться вместе и увидеться в Москве.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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