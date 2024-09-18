Галкин* и Пугачева устроили праздник для двойняшек Лизы и Гарри в Европе в честь их 11-летия

Максим Галкин* и Алла Пугачева устроили дома праздник в честь именинников. Судя по интерьеру, все происходит в жилище звездного семейства на Кипре. Комната по случаю дня рождения близнецов украшена розовыми и голубыми шариками.
В соцсети Максим Галкин* выложил новые фото с детьми, которые заметно выросли за лето.
Лиза Галкина предстала в белом платье в спортивном стиле. Она также надела белые носочки и кроссовки с розовыми вставками. Ее волосы были уложены в аккуратные локоны. Рядом стоял брат Лизы Гарри Галкин, облаченный в футболку, джинсовые шорты и праздничный колпак.
Поклонники отметили, что давно не видели двойняшек. Многие заметили, что Гарри Галкин выше сестры и еще больше стал походить на своего папу. В Сети также осыпали комплиментами Лизу Галкину, которая растет настоящей красавицей.