Скучают ли по России дети Пугачевой? И приедут ли они осенью в Москву? О ситуации рассказала таролог Горшкова

Лиза и Гарри Галкин ы уже не малыши, которыми уезжали со своими родителями Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* за рубеж. В день 11-летия близнецов,18 сентября, их отец показал, как они сейчас выглядят.

С фотографии в соцсетях смотрят серьезные и умные подростки. А пубертат, как известно, не самый простой период для любого человека. Тоскуют ли ребята по России и хотят ли вернуться домой, мы спросили у таролога Анны Горшковой .