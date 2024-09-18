Скучают ли по России дети Пугачевой? И приедут ли они осенью в Москву? О ситуации рассказала таролог Горшкова

Лиза и
С фотографии в соцсетях смотрят серьезные и умные подростки. А пубертат, как известно, не самый простой период для любого человека. Тоскуют ли ребята по России и хотят ли вернуться домой, мы спросили у таролога
«По королю мечей я бы не сказала, что они очень хотят в Россию. Ни да ни нет — я не вижу большого желания. Тут больше идет решение вынужденное, родительское, то есть со стороны людей, которые решают этот вопрос», — сказала, сделав расклад, таролог.
Расклад на детей
Также
«В этом направлении по восьмерке пентаклей идет работа. И если их родителям удастся решить все вопросы, а также определенные внутренние противоречия, то вероятность их приезда в Россию большая. В раскладе мы видим перевернутую королеву мечей. Это говорит о том, что, несмотря на противоречивые чувства, сильного сопротивления со стороны мамы не будет», — прокомментировала Анна Горшкова.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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