Скучают ли по России дети Пугачевой? И приедут ли они осенью в Москву? О ситуации рассказала таролог Горшкова

Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети

Лиза и Гарри Галкины уже достигли 11-летия и вступили в непростой период пубертата.

Лиза и Гарри Галкины уже не малыши, которыми уезжали со своими родителями Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* за рубеж. В день 11-летия близнецов,18 сентября, их отец показал, как они сейчас выглядят.

С фотографии в соцсетях смотрят серьезные и умные подростки. А пубертат, как известно, не самый простой период для любого человека. Тоскуют ли ребята по России и хотят ли вернуться домой, мы спросили у таролога Анны Горшковой.

«По королю мечей я бы не сказала, что они очень хотят в Россию. Ни да ни нет — я не вижу большого желания. Тут больше идет решение вынужденное, родительское, то есть со стороны людей, которые решают этот вопрос», — сказала, сделав расклад, таролог.

Расклад на детей Аллы Пугачевой Лизы и Гарри Галкиных. Фото: предоставлено Анной Горшковой

Также Teleprogramma.org поинтересовалась, приедут ли Гарри и Лиза осенью в Россию, поскольку ранее сообщалась о прибытии в сентябре-ноябре их матери в Москву. Анна Горшкова увидела в раскладе карт, что это вполне возможно.

«В этом направлении по восьмерке пентаклей идет работа. И если их родителям удастся решить все вопросы, а также определенные внутренние противоречия, то вероятность их приезда в Россию большая. В раскладе мы видим перевернутую королеву мечей. Это говорит о том, что, несмотря на противоречивые чувства, сильного сопротивления со стороны мамы не будет», — прокомментировала Анна Горшкова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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