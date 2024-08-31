Пугачева пытается снять с Галкина* статус иноагента с помощью Киркорова

Алла Пугачева живет в Израиле. Этим летом она приехала в Юрмалу, где отдыхает с двойняшками Лизой и Гарри. С ней проводит время Максим Галкин* , который также там успевает давать гастроли. В последнее время ходят слухи, что у супругов появились финансовые проблемы. Однако артистка опровергла новость, что намерена вернуться в Россию и дать большой концерт.

Ее муж уже не раз пытался снять с себя статус иностранного агента, но пока ему это не удалось.

31 августа стало известно, что Пугачева снова общается с Филиппом Киркоровым . Несколько лет она не разговаривала с бывшим муже по неизвестной причине.

По словам людей из окружения Примадонны, на написала для него песню, поздравила его сына Мартина с днем рождения, подарив деньги, а также рассказывает ему о своей непростой жизни. Отмечается, что так она задабривает Киркорова, чтобы он замолвил слово за Галкина*, пишет Телеграм-канал Mash.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.