Откуда взялись дети у Пугачевой и Галкина*?

Алла Пугачева большую часть жизни строила карьеру. Она стала легендарной певицей. При этом у нее было несколько браков. От первого мужа Миколаса Орбакаса, артиста цирка и режиссера, она родила дочку Кристину Орбакайте. Но потом Примадонна признавалась, что уделяла наследнице не столько времени, сколько хотелось, так как ездила на гастроли. И снова стать мамой звезда решилась в 64 года, когда была уже в браке с Максимом Галкиным* . Сама певица признавалась в одном из интервью, что заморозила свои яйцеклетки. И сделала это, когда процедура еще не была популярной.

В 2013 году на свет появились двойняшки Лиза и Гарри. Для пары их выносила суррогатная мама, чья личность до сих пор хранится в тайне. Пугачева присутствовала в роддоме и наблюдала за всем из соседней палаты.

«Первое впечатление было, что родились внуки. Только сейчас я понимаю, что Лиза и Гарри — мои дети. Наверное, это естественно в моем положении. Я очень хочу, чтобы они выросли хорошими, чтобы я успела их воспитать и увидеть, что из них получились хорошие, умненькие, красивые, воспитанные, образованные детишки», — говорила певица.

Накануне двойняшкам исполнилось по 11 лет. Они живут с родителями за границей. О суррогатной маме, которая выносила малышей, до сих пор ничего неизвестно. Ходили слухи, что это Елена Ширинина - жительница Казани. Ее несколько раз звали на ток-шоу. Потом женщина опровергла слухи и заверила, что ложную информацию о ней распространяют телеканалы.

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