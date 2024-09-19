Откуда взялись дети у Пугачевой и Галкина*?

В 2013 году на свет появились
«Первое впечатление было, что родились внуки. Только сейчас я понимаю, что Лиза и Гарри — мои дети. Наверное, это естественно в моем положении. Я очень хочу, чтобы они выросли хорошими, чтобы я успела их воспитать и увидеть, что из них получились хорошие, умненькие, красивые, воспитанные, образованные детишки», — говорила певица.
Накануне двойняшкам исполнилось по 11 лет. Они живут с родителями за границей. О суррогатной маме, которая выносила малышей, до сих пор ничего неизвестно. Ходили слухи, что это Елена Ширинина - жительница Казани. Ее несколько раз звали на ток-шоу. Потом женщина опровергла слухи и заверила, что ложную информацию о ней распространяют телеканалы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Читайте также: