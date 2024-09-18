Журналист Беккужев уверен, что у внука Пугачевой произошел конфликт с женой из-за переезда в США: «Не выдержала финансовых проблем»
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press
Антон Беккужев напомнил, что у Никиты Преснякова за границей начались проблемы с работой и финансами.
Уже два года Никита Пресняков живет в США. Он раньше там учился, но работать предпочитал в России. После переезда Аллы Пугачевой в Израиль ее внук тоже решил покинуть родину. Он с женой Аленой Красновой обосновался в Лос-Анджелесе. Музыкант хвастался, что снимает клипы для местных селебрити. При этом раньше он играл в театре и выступал со своей рок-группой. А накануне появились слухи, что Никита расстался с женой. Алена вернулась в Москву и не стала ее покидать. Поклонники уверены, что супруги тайно развелись.
Ситуацию прокомментировал для Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев. Он считает, что жизнь внука Пугачевой оказалась не такой прекрасной, какой была раньше.
«Я не думаю, что его настигла карма за великую бабушку. Я думаю, что в целом его жизнь в Штатах не так сладка, как кажется. Намек на это сделала еще сама Кристина Орбакайте в недавнем нашумевшем интервью. Она сказала, что уехавшей молодежи очень сложно в других странах, потому что они там не особо кому-то и нужны. Если мы говорим про карьеру Никиты Преснякова в России, понятное дело, что здесь под крылом и мамы, и бабушки у него более-менее все было.
Это и концерты, и участие в телевизионных шоу на ведущих каналах, которые ему оплачивались. Конечно, в Штатах работы у Никиты Преснякова нет. Он снимает какие-то ролики, клипы. Но мы же с вами прекрасно понимаем, на каком это уровне и какого примерно уровня это может быть доход. Конечно, абсолютно не тот, к которому привык Никита Пресняков в Москве», — пояснил Антон.
По его мнению, в этом и кроется причина размолвки Алены со знаменитым супругом. Он считает, что финансовый вопрос все испортил.
«Я думаю, что в США у Никиты Преснякова все сложно с работой. И Алене Красновой такая жизнь пришлась не по вкусу. А чего ей там сидеть? Непонятно, на какие деньги, которых, конечно же мало… Уровень ее жизни в Москве ничем не уступает уровню жизни в Нью-Йорке, а скорее всего, он выше. Семья Никиты Преснякова не выдержала финансовых проблем, Алена Краснова выбрала свой комфорт.
Она-то выходила замуж за Никиту Преснякова — звезду, а сейчас она стала женой Никиты Преснякова — какого-то видеомейкера обычного. Естественно, ей такая жизнь не подходит. Я думаю, на этой почве у них и произошел конфликт. Поэтому она приехала сюда и может еще встретит кого-то побогаче. Она девушка красивая», — высказался Беккужев.