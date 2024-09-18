Журналист Беккужев уверен, что у внука Пугачевой произошел конфликт с женой из-за переезда в США: «Не выдержала финансовых проблем»

Уже два года Никита Пресняков живет в США. Он раньше там учился, но работать предпочитал в России. После переезда Аллы Пугачевой в Израиль ее внук тоже решил покинуть родину. Он с женой Аленой Красновой обосновался в Лос-Анджелесе. Музыкант хвастался, что снимает клипы для местных селебрити. При этом раньше он играл в театре и выступал со своей рок-группой. А накануне появились слухи, что Никита расстался с женой . Алена вернулась в Москву и не стала ее покидать. Поклонники уверены, что супруги тайно развелись .

Ситуацию прокомментировал для Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев. Он считает, что жизнь внука Пугачевой оказалась не такой прекрасной, какой была раньше.

«Я не думаю, что его настигла карма за великую бабушку. Я думаю, что в целом его жизнь в Штатах не так сладка, как кажется. Намек на это сделала еще сама Кристина Орбакайте в недавнем нашумевшем интервью. Она сказала, что уехавшей молодежи очень сложно в других странах, потому что они там не особо кому-то и нужны. Если мы говорим про карьеру Никиты Преснякова в России, понятное дело, что здесь под крылом и мамы, и бабушки у него более-менее все было. Это и концерты, и участие в телевизионных шоу на ведущих каналах, которые ему оплачивались. Конечно, в Штатах работы у Никиты Преснякова нет. Он снимает какие-то ролики, клипы. Но мы же с вами прекрасно понимаем, на каком это уровне и какого примерно уровня это может быть доход. Конечно, абсолютно не тот, к которому привык Никита Пресняков в Москве», — пояснил Антон.

По его мнению, в этом и кроется причина размолвки Алены со знаменитым супругом. Он считает, что финансовый вопрос все испортил.

«Я думаю, что в США у Никиты Преснякова все сложно с работой. И Алене Красновой такая жизнь пришлась не по вкусу. А чего ей там сидеть? Непонятно, на какие деньги, которых, конечно же мало… Уровень ее жизни в Москве ничем не уступает уровню жизни в Нью-Йорке, а скорее всего, он выше. Семья Никиты Преснякова не выдержала финансовых проблем, Алена Краснова выбрала свой комфорт. Она-то выходила замуж за Никиту Преснякова — звезду, а сейчас она стала женой Никиты Преснякова — какого-то видеомейкера обычного. Естественно, ей такая жизнь не подходит. Я думаю, на этой почве у них и произошел конфликт. Поэтому она приехала сюда и может еще встретит кого-то побогаче. Она девушка красивая», — высказался Беккужев.