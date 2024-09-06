Пугачева может спать спокойно: «Переезды — не повод для лишения родительских прав»

Как бы общественность не возмущалась из-за образа жизни детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* , лишить супругов родительских прав не получится. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org заявил адвокат Владимир Вагнер .

Он объяснил, что для начала необходимо найти основания, чтобы обратиться в органы опеки. Затем социальные работники должны убедиться, что эти основания правдивы, а только потом передать дело в суд. И уже суд будет решать, лишать родителей прав или нет. Однако в случае с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* притянуть их за то, что они колесят с Лизой и Гарри по всему свету, не выйдет.

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«Для того, чтобы лишить родительских прав кого-либо, необходимы основания, которые регламентированы Семейным кодексом. Одни лишь переезды не являются поводом для лишения родительских прав. По поводу нормальной или ненормальной жизни детей, которые находятся за границей: ну, что значит — нет нормальной жизни? Главное, чтобы дети получали образование, были обуты, накормлены, получали медицинское обслуживание, чтобы нормально с ними обращались, не били, не оказывали психологическое негативное влияние на детей», — пояснил юрист.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.