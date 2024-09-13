Для чего Пугачевой понадобился дворянский титул: «Уже ничего не радует»
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Примадонна носит титул баронессы.
Несколько лет назад Алла Пугачева купила себе титул баронессы. В Сети по этому поводу спорят даже сейчас. Некоторые считают, что со своими деньгами Примадонна может делать что хочет. А другие упрекают артистку в том, что она только подтвердила свой статус «из грязи в князи». Хейтеры даже вспомнили, что единственное, что ее связывает с дворянством, так это бывший муж Миколас Орбакас.
Он является потомственным бароном фон Орбахом. А у самой Аллы Пугачевой таких родственников нет. Однако психолог Сергей Ланг с мнением хейтеров о том, что Примадонна хочет стать частью высшего элитного общества, не согласился. В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, для чего Алла Пугачева купила себе дворянский титул.
«Нужно понимать, что каждый человек хочет приносить себе радость. Что-то покупать, чего-то достигать. В момент получения этой радости вырабатывается гормон счастья. И когда у человека есть все, добиваться состояния счастья становится сложнее.
Это просто показатель того, что Алла Борисовна настолько устала находиться в состоянии, когда тебя особо ничего не радует, что она уже не знала, что придумать. Решила порадовать себя чем-то необычным», — пояснил эксперт.