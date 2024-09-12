Профайлер раскусил Орбакайте, заговорившую о Пугачевой: «Печали очень много»

Кристина Орбакайте рассказала на YouTube-канале «Дежурный по Америке», что для нее сейчас главная мечта — это собраться со всеми родственниками в Москве, и обязательно, чтобы была ее мама Алла Пугачева .

«Конечно, нас сейчас жизнь так разбросала, что мы не могли даже это представить», — призналась она.

Teleprogramma.org попросила профайлера Илью Анищенко объяснить, какие чувства дочь Аллы Пугачевой переживала в момент признания.

«Печали очень много. Тут в определенный момент можно заметить, что во время улыбки у нее опускаются уголки губ. В какие-то моменты она их поджимает. Это признак печали. Кроме того, она часто смотрит вниз — это говорит о сильных внутренних переживаниях», — прокомментировал эксперт.