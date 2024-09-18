Лиза и Гарри Галкины приняли участие в новой фотосессии в честь 11-летия

Алла Пугачева увезла детей Лизу и Гарри за границу. Они теперь живут в Израиле, а также много времени проводят на Кипре. Примечательно, что летом певица с семьей отдыхала в Юрмале. Аллу Пугачеву видели во время прогулки с двойняшками. Но потом она предпочла уединенно отдыхать. Даже М аксим Галкин * не публиковал семейные кадры. Поклонники в России успели соскучиться по наследникам Примадонны, Лизе Галкиной и Гарри Галкин у. 18 сентября супруги отметили день рождения двойняшек. В доме, по всей видимости, на Кипре именинникам устроили праздник. Комната была украшена воздушными шарами.

Алла Пугачева устроила фотосессию для детей. Максим Галкин* показал фото, на котором Лиза Галкина предстала в платье с алыми и черными вставки в теннисном стиле. Лук дополнили кроссовки. Гарри Галкин облачился в джинсы и белую футболку. Он стал выше своей сестры. На его голове была бандана.