Лиза и Гарри Галкины приняли участие в новой фотосессии в честь 11-летия
Алла Пугачева с дочкой Лизой и сыном Гарри. Фото: соцсети Максима Галкина*
Муж Аллы Пугачевой поделился новым фото с двойняшками, которые стали на год старше.
Алла Пугачева увезла детей Лизу и Гарри за границу. Они теперь живут в Израиле, а также много времени проводят на Кипре. Примечательно, что летом певица с семьей отдыхала в Юрмале. Аллу Пугачеву видели во время прогулки с двойняшками. Но потом она предпочла уединенно отдыхать. Даже Максим Галкин* не публиковал семейные кадры. Поклонники в России успели соскучиться по наследникам Примадонны, Лизе Галкиной и Гарри Галкину. 18 сентября супруги отметили день рождения двойняшек. В доме, по всей видимости, на Кипре именинникам устроили праздник. Комната была украшена воздушными шарами.
Алла Пугачева устроила фотосессию для детей. Максим Галкин* показал фото, на котором Лиза Галкина предстала в платье с алыми и черными вставки в теннисном стиле. Лук дополнили кроссовки. Гарри Галкин облачился в джинсы и белую футболку. Он стал выше своей сестры. На его голове была бандана.
Алла Пугачева всегда отмечала, что детям не дает много сидеть в телефонах. Они раньше постоянно играли в саду у замка в деревне Грязь. Теперь Лиза и Гарри стали более взрослыми. Поклонники поразились тому, как они выросли за лето. Многие отмечают, что дочка певицы пошла в маму, а вот сын — копия отца.
Примечательно, что двойняшкам пришлось сменить школу. Они учатся в Израиле. Но порой им приходится также переходить в школу на Кипре. Лиза Галкина и Гарри Галкин с юных лет изучают иностранные языки, поэтому проблем с коммуникацией у них нет.