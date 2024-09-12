Журналист Беккужев заявил, что Орбакайте сама себе перекрыла кислород: «Лицемерие»

Кристина Орбакайте проявила невероятную хитрость, а, по мнению журналиста Антона Беккужева, еще и лицемерие. Певица долгое время не могла объяснить своим поклонникам, будет ли она давать еще концерты в родной стране. Последние несколько лет артистка успевала работать в России, а проживала в США. Но теперь она окончательно поставила точку и заявила, что крупные концерты на родине больше не даст.

Такая выходка возмутила Антона Беккужева. В разговоре с Teleprogramma.org журналист заявил, что было лицемерным с ее стороны сначала собрать много денег с выступлений и рекламных контрактов, а потом сделать своим поклонникам ручкой. Эксперт уверен, что Кристина Орбакайте сама себе перекрыла кислород, фанаты ее ждать не будут.

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«Я думаю, что она явно дала понять, что она вслед за своим старшим сыном , за своей мамой и за своим отчимом Максимом Галкиным* покинула дом. Я думаю, что ее деятельность закончена. Может быть, будут какие-то отдельные корпоративы. Но если мы говорим про массовую аудиторию, про массовые концерты, участие в больших мероприятиях, участие в больших рекламных кампаниях, проектах — они для нее закрыты. Обидно лицемерие с ее стороны. Она давала большие концерты, у нее был большой рекламный контракт. То есть она все это закончила, забрала деньги и уехала», — объяснил свою точку зрения Беккужев.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.