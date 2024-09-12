Журналист Беккужев заявил, что Орбакайте сама себе перекрыла кислород: «Лицемерие»
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
Дочь Аллы Пугачевой поставила окончательную точку.
Кристина Орбакайте проявила невероятную хитрость, а, по мнению журналиста Антона Беккужева, еще и лицемерие. Певица долгое время не могла объяснить своим поклонникам, будет ли она давать еще концерты в родной стране. Последние несколько лет артистка успевала работать в России, а проживала в США. Но теперь она окончательно поставила точку и заявила, что крупные концерты на родине больше не даст.
Такая выходка возмутила Антона Беккужева. В разговоре с Teleprogramma.org журналист заявил, что было лицемерным с ее стороны сначала собрать много денег с выступлений и рекламных контрактов, а потом сделать своим поклонникам ручкой. Эксперт уверен, что Кристина Орбакайте сама себе перекрыла кислород, фанаты ее ждать не будут.
«Я думаю, что она явно дала понять, что она вслед за своим старшим сыном, за своей мамой и за своим отчимом Максимом Галкиным* покинула дом. Я думаю, что ее деятельность закончена. Может быть, будут какие-то отдельные корпоративы.
Но если мы говорим про массовую аудиторию, про массовые концерты, участие в больших мероприятиях, участие в больших рекламных кампаниях, проектах — они для нее закрыты. Обидно лицемерие с ее стороны. Она давала большие концерты, у нее был большой рекламный контракт. То есть она все это закончила, забрала деньги и уехала», — объяснил свою точку зрения Беккужев.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.